Cong Teves tinawag na sipsip sa NAIA gawing Macoy airport

Tinuring ni dating Caloocan Rep.Egay Erice na sumisipsip lamang si Negros Oriental Rep. Arnie Teves kaugnay sa panukala nitong palitan ang Ninoy Aquino International Airport (NAIA) at gawing Ferdinand E Marcos International Airport.

Depensa ni Erice,nararapat lamang na ipangalanan kay dating Senador Ninoy Aquino ang paliparan dahil dito pinaslang ang senador na nagtanggol sa kasalukuyang natamong demokrasya ng bansa mula sa diktaduryang Marcos.

“His death catalyzed the peaceful movement that restored a democratic , government that made Rep. Arnie Teves to be able to say so many crazy things as he had, courtesy of a free and democratic legislature,” ayon kay Erice, isa sa matagal na kaalyado ng Aquino.

Naniniwala naman ang dating kongresista na hindi seseryosohin ng mga mababatas ang naturang panukala ni Teves at kahit umano si Pangulong Bongbong Marcos.

“Although, I believe that this proposal will not be taken seriously by our honorable legislators and even Pres BBM, because I believe it’s just in aid of “sipsip pa more” maneuver,” ayon ay Erice kasabay ng panawaan nito sa mga filipino na maging mapagbantay laban sa mga nais baluktutin ang kasaysayan.(Eralyn Prado)