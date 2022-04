Cong sa ERC: Meralco pigain vs overcharging

Nananawagan si Deputy Minority leader at Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate sa Energy Regulatory Commission (ERC) na huwag upuan ang inihaing reklamo laban overcharging ng Meralco na nagpadagdag sa kalbaryo ng milyon-milyong nitong konsumer.

“Meralco should be made accountable for all the amount it may have overcharged its captive consumers. Huwag sana itong maging kaso na idinelay daw ang mas malaking power rate increase para itago ang mas malaki pa na dapat ibalik sa mga konsyumer,” giit ni Zarate.

Ang panawagan na ito ng solon ay kasunod na rin sa nakaambang panibagong 53.63 centavos per kilowatt-hour (kWh) taas sa singil sa kuryente ngayong buwan.

Una nang kinuwestiyon ng Bayan Muna at consumer watchdog naMatuwid na Singil sa Kuryente (MSK) ang mga nagdaang overcharging ng Meralco na pinaniniwalang umaabot sa bilyon-bilyong piso.

Isa rito ay ang P29 billion over recovery ng kanilang distribution charges mula 2013-2018 ngunit hanggang ngayon ay hindi nareresolba ng ERC. (Eralyn Prado)