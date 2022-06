Cong pumalag sa iresponsableng twit

Pinalagan ni Kusug Tausug Rep. Shernee Tan-Tambut ang Tweeter post ng isang mamamahayag kaugnay sa posibleng paglobo ng kaso ng pandurukot sa Mindanao kapag lumago at sumigla ang industriya ng turismo sa rehiyon.

Sa isang open letter, tinuligsa ni Tan-Tambut ang tweet ng journalist na si Raissa Robles noong Hunyo 2 na tahasang kumokontra sa plano ni incoming Tourism Secretary Cebu Mayor Cristina Garcia-Frasco na gawin din sentro ng turismo ang Mindanao.

Ayon kay Tan-Tambut, nagulat siya sa sarkastikong pahayag ni Robles na darami ang posibleng maging biktima ng pandurukot sa Mindanao kung palalaguin dito ang industriya ng turismo.

“I am utterly dismayed that a journalist like you, with connections to international papers, would carelessly suggest in a public forum like Twitter that tourists in Mindanao will be sitting ducks for kidnappers and other criminals. That is totally untrue. Mindanao is peaceful and progressive and its Muslim provinces are doing their best to contribute to our nation’s growth,” sabi pa ni Congw. Tan-Tambut sa kanyang open letter sa Facebook.

Nilinaw ni Tan-Tambut na hindi niya tinitingnan kung salungat ang pananaw bilang oposisyon ni Robles sa papasok na administrasyon pero dapat aniya ay maging responsable at patas ito bilang mamamahayag.

Idinagdag ng kinatawan ng Kusug Tausug Partylist, na hindi dapat magpahayag si Robles na kumukutya sa kanilang pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon.

Sa huling bahagi ng kanyang liham, hinimok pa ni Tan-Tambut si Robles na personal na magtungo sa Katimugang bahagi ng Mindanao upang saksihan ang kapayapaan sa kanilang lalawigan.