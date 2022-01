Cong pahiya sa pag-arbor ng murder suspek

Ibang klase raw kung mag-alaga ng kaalyado itong isang beteranong miyembro ng Kongreso.

Kapag kakampi ka kasi niya ay talaga namang willing siya na itaya ang kanyang pangalan para ikaw ay maproteksiyonan. No wonder, parang lantang gulay na ang kanyang pangalan dahil sa dami ng kinasasangkutang kontrobersya.

Ayon sa tsika ni Marites kay Mang Teban, isang local politician na idinadawit sa pagpatay sa kritiko nito ang lumapit dito sa maalagang mambabatas.

Humingi raw ng saklolo itong lokal na politiko sa mambabatas dala marahil ng takot na masukol ito at makasuhan. Baka nga naman kasi masira siya at hindi na muling maluklok sa puwesto.

Ito namang si lawmaker, pinagbigyan ang hirit ni lawbreaker este politician at naghanap ng puwedeng kausapin para mailihis ang imbestigasyon. Hindi naman siya nabigo at natukoy kung sino ang dapat na kausapin.

Subalit nang kausapin niya ang tao para ilihis ang imbestigasyon sa kaso ng kaalyado, aba’y hindi man lang nasindak sa kanya ang contact, as in tinabla ang kanyang request kaya lantang gulay ang mokong nang matapos ang usapan.

Pintahan n’yo na. Ang mambabatas na pinoproteksyonan kahit may sablay na katropa ay mayroong letrang A sa pangalan, as in Arbor.