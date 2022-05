Cong nabosohan sa Zoom meeting

Sino daw itong babaeng miyembro ng Kamara ang nabosohan ng mga kongresista sa Zoom meeting kamakailan?

Kuwento ng ilang ‘Marites’ kay Mang Teban, nagulat na lang ang mga mambabatas nang tumambad sa kanilang monitor ang lady solon na nakataas ang paa habang nakapatong sa unang bahagi ng kanyang upuan.

Iyon pala, abala ang mambabatas sa pagputol ng kanyang kuko ng mga oras na iyon. Nag-ala Sharon Stone pa raw ang lady solon dahil i­naangat nito ang kanang paa kaya bumuyangyang ang hita ng mambabatas.

Pero imbes na tumulo ang laway ng mga barakong mambabatas, na-turn off ang mga ito as in halos masuka sa kanilang nakita.

Buti sana kung pormang Ivana Alawi ang kanilang nabosohan sa Zoom meeting dahil matanda na ito at kitang-kita na ang kulubot sa mukha.

Buti na lang daw nakaipit ang palda ng lady solon sa kanyang hita at natakpan ang maseselang bahagi ng kanyang katawan. May ilang lalaking mambabatas naman ang napangiti at napailing na lang sa nakita nila sa kasama nilang lady solon.

Naging maagap naman ang host ng Zoom meeting at agad na nalipat ang screen sa ibang mambabatas na dumalo sa naturang pagpupulong. Sino siya?

Pintahan niyo na. Kulubot na ang lady solon na ito na mula sa kilalang angkan sa Luzon at may letrang L sa kanyang apelyido.