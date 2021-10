Cong isiniwalat na 3.4M senior `di pa naturukan

Mayroon pang 3.4 milyong senior citizen sa bansa na hindi pa bakunado laban sa COVID-19, ayon sa isang kongresista.

Kasabay nito, nanawagan si Senior Citizen party-list Rep. Rodolfo Ordanes sa Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, National Task Force Against COVID-19 at sa mga lokal na pamahalaan para suyuring mabuti ang bawat lugar upang matunton ang mahigit tatlong milyong matatandaan na hindi pa nababakunahan.

Base umano sa World Health Organization (WHO), pinakamaraming walang bakunang senior sa Central Luzon, Southern Tagalog Region at Central Visayas.

“Hagilapin, tuntunin ang mga senior na unvaccinated pa rin. I-house-to-house na. Hindi para puwersahin, kundi para mahinahong kumbinsihin, nauunawaan ko ang mga senior na nag-aalangang magpabakuna. Kami kasing mga senior, kaunting lagnat lang iniinda na naming,” ayon kay Ordanes.

Ngunit panawagan niya sa mga kapwa senior na anumang side effect ng bakuna katulad ng paghihina o kaunting lagnat ay panandalian lang naman at lilipas din at ang mahalaga aniya maprotektahan laban sa COVID. (Eralyn Prado/Billy Begas)