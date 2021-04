Cong ginisa si FDA Domingo sa bisa ng Ivermectin

Binigyan ng ultimatum ni Buhay party-list Rep. Lito Atienza ang Food and Drug Administration (FDA) at Department of Health (DOH ) para magbigay ng opisyal na deklarasyon sa publiko ukol sa gamot na Ivermectin na sinasabi mabisang gamot kontra COVID-19.

Sa pagdinig ng House committe on good government and public accountability, nasabon ni Atienza si FDA Director General Eric Domingo dahil sa mabagal o walang malinaw umanong posisyon sa gamot na Ivermectin na itinutulak ng maraming sektor na mabisang gamot pangontra sa COVID-19.

Naniniwala si Atienza na kailangan may malinaw umanong posisyon ang FDA at DOH ukol dito upang mabigyan ng gabay ang mga doktor at pag-asa naman sa publiko.

“Is Ivermectin safe or not? Simple as that. When can we get an answer from you? You coordinate with Secretary Duque so your position will be very clear so that every doctor will be guided and citizens will be inspired and given hope,” ayon sa kongresista kasabay ng bantang ,”You should give an answer, otherwise all agencies of government and the Filipino people should demand all of you to step down.”

Naninidigan naman Domingo na ginagawa ng FDA ang trabaho nito at ito ay ang siguruhin ligtas ang isang gamot base na rin sa mga espesipikong ebidensiya. (Eralyn Prado)