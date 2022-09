Cong dinikdik NHA! Pabahay `tongpats’ binuking

Todong ginisa ng isang kongresista ang National House Authority (NHA) sa pagtalakay sa panukalang budget nito sa 2023 matapos na punahin ang nakitang `overcharging’ sa amortization ng ahensiya para sa mga socialized housing beneficiary at maging ang bilyong pisong cash deficits.

Tinukoy ni Gabriela party-list Rep. Arlene Brosas ang mahigit P842.634 milyong discrepancy sa recorded receivables ng NHA batay na rin sa report ng Commission on Audit (COA) at ito’y bunga umano ng overcharging ng ahensiya.

Nalaman pa aniya na walang maipakitang dokumento ang NHA para suportahan ang mataas nitong price adjustment.

“Sa gitna ng nagtataasang presyo ng bilihin at serbisyo, basta-basta na lamang nagtataas ang NHA ng amortisasyon at lumalabas pa na sobra-sobra ang sinisingil sa benepisyaryo,” pagpuna ni Brosas.

Bukod dito, kinuwestyon din ng mambabatas ang P149.843 bilyong pondo na ginamit ng NHA para sa ibat-ibang housing project na lumampas sa subsidy receipts na P148.550 bilyon dahilan upang magkaroon ng P1.293 bilyon deficit na ang sanhi, ayon na rin sa COA, ay dahil sa ibat-ibang kontratang pinasok ng ahensiya sa mga developer.

“Nakakabahala na pumapasok sa mga multi-million development contracts ang NHA kahit wala pang Notice of Cash Allocation mula sa DBM (Department of Budget and Management). Lumalabas pa na kung saan-saan humuhugot ng pang-finance sa deficit ang NHA. This is illegal and prone to corruption. Sino ang kumita rito?” pagkuwestiyon ni Brosas.

Magpapatuloy umano ang ganitong anomalya kung hahayaang ipapasa ng gobyerno sa mga pribadong kompanya ang responsibilidad at ang mandato nitong makapagbigay ng disente, abot-kaya, at pangmasang pabahay. (Eralyn Prado)