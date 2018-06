Cong. Dela Cruz, PBA Legends umaaksiyon!

PUMASYAL at nag­laro ang PBA Legends sa Brgy. Tartaru sa San Miguel, Bulacan. Ang grupo ay tumuloy sa resort ng dating Gobernador at Congressman na nga­yong si Jonjon Dela Cruz.

Ang mga nagsipaglaro ay sina Allan Cai­dic, Ej Fiehl, Noli Locsin, Johnny Abs, Bobby Jose, Rodney Santos, Comm. Kenneth Duremdes at Eddie Laure.

Sa resort ni Cong. Jon, ang sarap ng mga inihanda sa amin magmula sa tanghalian na menudo, dinuguan, sinampalukang manok, miswang patola, pastillas, inihaw na manok atbp.

Sa talumpati ni Da­ting Gob. Jonjon, na­ging mentor pala siya ni Mayor Christian nung siya ay nag-uumpisa pa lang sa politika.

Nagkasabay sila nung pareho silang konsehal at bokal ng Bulacan.

***

Mga NCAA fan, nalalapit na ang opening ng liga. Damang-dama namin dahil halos every week dami na ang schedule ng mga student/athletes na nagmumula sa sukatan na ng basketball uniform, team building, ABS- CBN photo shoot, PEP RALLY, at pagbisita sa ibang campuses ng eskwelahan.

Ito na rin yung isa sa pinakaimportanteng panahon sa pagpili ng player na maglalaro para sa NCAA. 18 lang ang mailalagay sa lineup at kasama na rin ang mga reserve. Dito na rin makikita kung sino iyong mga ‘eligible to play’ at yung mga demoted, nag-graduate or mga bagong HS player na nasa lineup.

***

Noong Lunes, tinalo ng Arellano Chiefs ang UE Red Warriors, 62- 53 kung saan nanguna sa scoring sa panig ng Chiefs ay sina Kra­niel Villoria na may 10 points at sa Warriors ay sina Alvin Pasaol, 13 points at Paul Varilla, 11 points.

Ito ay ginanap sa Buddhacare Academy Milcu Got Skills Adidas Summer League.

***

Nagkita din kami ng kasama ko sa PAL 50 and above national team sa Malaysia na si coach Lawrence Chongson at ni Boss Achit Kaw na isa rin sa mga madalas kong makasama sa Legends game. Sila ang isa mga adviser/consultant sa kasalukuyan ng UE Red Warriors.