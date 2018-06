Cong. Albee pinakilos ang NHA sa iligal na bentahan ng pabahay

Hinirit ni House Committee on Housing and Urban Development chairman at Negros Occidental Rep. Alfredo “Albee” Benitez sa National Housing Authority (NHA) na ipawalang-bisa ang libo-libong transaksyon patungkol sa pagbebenta ng lupa at tirahan ng mga orihinal na benepisyaryo ng proyektong pabahay ng gobyerno.

Nakapaloob ang kahi­lingan ng solon sa inihain nitong House Resolution 1906.

Nais ng mambabatas na matuldukan ang naturang kalakaran na ginagawa ng mga tinaguriang “professional urban poor community settlers.”

Binanggit ni Benitez na hindi dapat pinalalagpas ng NHA ang ganitong eksena.

May mga government urban poor relocation site aniya ang ginawang middle class community bunsod ng iligal na pagbebenta ng mga pabahay ng gobyerno na laan dapat sa mahihirap.

Marami pa rin umanong kaso kung saan ibinebenta ng mga benepisyaryo ang pabahay ng gobyerno.

“The NHA should conduct a thorough investigation to identify the housing units that have been disposed by the original beneficiaries through sale or lease; and declare as null and void the transactions with the original beneficiaries as provided by law,” paha­yag ni Benitez.

Hinimok ni Benitez ang NHA na bumuo ng mekanismo para matigil na ang ganitong kalakaran.