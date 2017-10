Confetti pipigilin ng Bolts

Game 6 ngayon (Philippine Arena, Bocaue)

7 p.m. – Ginebra vs. Meralco



Sa isang series na puno ng adjustments, kailangang handang sumabay man lang ng Meralco.

At ang Bolts ay armado ng kanilang bagong kumpuning laro para sa Game 6 laban sa Ginebra sa kanilang PBA Governors Cup championship series mamayang gabi sa Philippine Arena sa Bocaue.

Gagawin lahat ng Bolts para pigilin ang bagsak ng confetti kapag naselyuhan ng Gin Kings ang repeat title.

Lamang ang Kings sa best-of-seven duel 3-2.

Iyon ay kung malalagpasan ng crowd favorites ang mga pagbabagong ginawa ni Meralco coach Norman Black para makamit ang panalo at mabatak ang serye sa deciding game sa Biyernes.

“We just have to be more aggressive the next game,” sabi ni Black matapos matalo ang kanyang koponan 74-85 sa Game 5 noong Linggo.

Sa larong iyon naunahan ng Ginebra ang Meralco at lumamang pa ng hanggang 33-15. Nakahabol ang Bolts, lumamang sandali bago kinapos sa huli.

Importanteng maiwasan ng mga bata ni Black ang ganoong klaseng maagang pagkabaon para magkaroon ng panapos.

“We cannot let them hit us first like they did tonight. They got us on our heels and we didn’t respond very well,” wika ni Black.





“Their defense was pretty solid and I think we got a little frustrated, because we got into foul trouble tonight,” dagdag niya. “But we’ll be ready on Wednesday.”