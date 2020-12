Pagkatapos sikwatin ang korona ng PBA Philippine Cup sa Pampanga bubble noong Miyerkoles, may isang bagay sa wish list ni coach Tim Cone na ipinarating.

Sana raw ay makabalik si Greg Slaughter sa pagdepensa ng Ginebra sa korona.

Sa April 9 na ang schedule na umpisa ng susunod na season, itataon sa 46th anniversary ng liga.

“I would love to have Greg back to the team,” ani Cone. (Vladi Eduarte)