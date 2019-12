Cone mas takmau na bilang coach

Laro ng Gilas ngayon:

(Mall of Asia Arena)

8:00pm – Philippines vs Vietnam

TANGKA ng Gilas Pilipinas na masolo ang liderato ngayong gabi sa pagsagupa sa Vietnam sa 30th Southeast Asian Games sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Una munang maghaharap ang Myanmar at Singapore para sa asam na panalo sa ganap na alas-12:00 ng tanghali bago ang salpukan sa pagitan ng Malaysia at Cambodia sa ganap na alas-2:15 ng hapon.

Sinimulan naman ng Gilas ang kanilang pagtatanggol sa gintong medalya Miyerkoles ng gabi sa pagpalasap ng 110-58 kabiguan sa Singapore. Asam nito ang ikalawang sunod na panalo at ang top seeding sa Group A ngayong alas-8:00 ng gabi.

Ayaw magkumpiyansa ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone sa laban ngayon.

“We’re a little bit herky-jerky. We weren’t smooth offensively. We had to make an adjustment at halftime,” sabi ni Cone, na aminadong nanibago sa kanyang ikalawa lamang na paghawak sa pambansang koponan sapul na maging head coach noong 1998 Asian Games.

“I am a little bit anxious in the early minutes of the game getting the feel of calling the shots again for the national team. I was still young then, but now I think I have gone wiser, and mature enough now for the games,” sabi ni Cone.

Hangad din ni Cone ang mas magandang laro kontra Vietnam, na dinurog ang Myanmar, 131-52.

“I don’t think we’ve played our best basketball tonight,” sabi ni Cone matapos ang laban kontra Singapore. “I feel like our guys came out and took a serious approach. I think they’re trying to show the country that they’re gonna take a serious approach and respect the game. When you respect the game, you respect your opponent,” sabi nito. (Lito Oredo)