Cone malaki elibs kina Tenorio, Chan

BINALEWALA lamang ni Barangay Ginebra coach Tim Cone ang anumang pag-aalinlangan sa team captain nito na si Lewis Alfred Tenorio habang ikinatuwa nito ang pananatiling agresibio ng isa sa mga beterano ntiong si Jeff Chan sa pagtulong nito ibalik sa labanan para sa titulo ang Gin Kings.

“I had no concern over LA, we had a little talk and we just let it go,” sabi ni Cone na nabitbit ang Gin Kings sa ikatlo nitong finals appearance sa nakalipas na apat na conferences.

“People put a lot of talk about it, but we and he will not dwell on that. He is our leader, he will move forward and we will just forget what happen on that situation, learn from it and move on,”sabi pa nito.

Napangiti naman si Cone nang tanungin patungkol kay Chan na ilang beses na napunta sa inactive list dahil sa mga iniinda nitong injury bago na lamang muling inilagay nito sa aktibong komposisyon sa pagbubukas ng torneo.

“Jeff was like a forgotten man,” sabi ni Cone. “He was in and out of the line-up because of injuries. But he is one of the remaining veterans in the team. He just step-up when he was needed and he has given us a lot of win in crucial games,” sabi ni Cone, na nakamit ang kanyang ika-981 carrer na panalo sa liga. (Lito Oredo)