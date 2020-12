Cone kumpiyansa sa Ginebra vs TNT

SMART Clark Giga City – Sa dambuhalang 88-67 panalo ng TNT sa Ginebra sa Game 3 ng PBA Philippine Cup Finals nitong Biyernes sa Pampanga bubble, nakasiguro ng mas mahabang panahon para magpagaling si Tropang Giga gunner Ray-Ray Parks.

“At least, may additional day siya para mas mapagaling ‘yung injury niya kasi ngayon at least may Game 5,” ani Bong Ravena sa kanyang top player na naupo sa Games 2 at 3 dahil sa left calf strain.

Ready na aniya sumabak si Parks noong Biyernes pero nagdesisyon ang coaching staff na iupo na lang siya.

“What his injury needs talaga is rest so if we can buy him more time, mas maganda para sa kanya,” dagdag ng TNT coach.

Bumalik ng Smart 5G-powered AUF gym sa Angeles City ang magkatunggali sa Game 4 kagabi.

Bago ang laro ay binanggit ni coach Tim Cone na bale-wala sa Ginebra ang drubbing. Ang mahalaga ay kung paano makabalik.

"In a series, there are no pogi-points for blowing a team out. You don't get an extra win blowing a team out, you just get a win," giit ng 22-time champion coach. "We're here not to win a game, we're here to win a series."