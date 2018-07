Cone kontra Austria, unang pumugak talo

Finals Game 1 ngayon (Smart Araneta Coliseum)

7 pm – Ginebra vs. SMB



UMPISA na ng tagisan nina Leo Austria at Tim Cone ngayon, sa ope­ner ng PBA Commissioner’s Cup best-of-seven Finals sa Smart Araneta Coliseum.

Dalawang champion tactician ng dalawa rin sa pinakapopular na ball club sa kasalukuyan.

Si Cone ang winningest coach ngayon sa 20 title, may dalawang grand slam.

Si Austria ang pinakamatikas sa finals, 6 for 6 sa championship sa San Miguel Beer.

Ang Ginebra ni Cone, 10-1 sa huling 11 laro sa midseason conference nang umahon mula 1-5 sa eliminations.

Para kay Cone, SMB ang GOAT – greatest of all time.

“If someone had to really pin me down, I would say they are the greatest of all time,” aniya. “I don’t think anybody has been consistently, conference to conference, dominant like San Miguel.”

Nabanggit ni Cone ang mga alamat ng PBA na Crispa, Toyota, grand slam team ng SMB noong panahon ni Norman Black. Pero iba ang June Mar ­Fajardo-era ng San Miguel ni Austria.

“It’s hard to compare in different eras, but no doubt, right now, in our time, they are the best team,” dagdag ni Cone.

Natalo na si Cone kay Austria minsan sa Finals, noong 2016-17 Philippine Cup, kaya aminado siyang mas mahirap ngayon. Na­kabalik na ang 7-foot giant ni Cone na si Greg Slaughter, pero ang 6’10” big man ng SMB na si Fajardo, four time MVP na.

Si Austria, inamin na nasa amateurs pa lang siya ay idolo na niya si Cone.

“Six (for six championships) is not a guarantee you win another,” pakli ni Austria. “It’s really hard. From 0-3, we were able to make it to the finals. And against Ginebra, makikita n’yo na they’re the hottest team in the league, 10 of 11.”

Pareho ng deskripsiyon ang dalawang coaches sa team ng kabila: Well-oiled machine.

Patibayan, ang ­unang pumugak talo.