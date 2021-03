Cone kay Jawo: Never Say Die!

Isa si Ginebra head coach Tim Cone sa mga nagdarasal para sa agarang paggaling ni PBA legend Sonny Jaworski.

Ito’y matapos na maglabas ng pahayag ang pamilya ni Jawo na bagama’t nagnegatibo sa COVID-19 si ‘The Living Legend’, na-diagnose naman ito ng abnormalidad sa dugo noong 2016.

“Our prayers lifted for the BIG J. May he be infused with the Ginebra NSD spirit!” lahad ng PBA winningest coach.

Dumami ang nagdasal para sa dati ring senador para sa tuluyang pag-ayos ng kalagayan nito.

Ang 75-anyos na dating PBA Most Valuable Player na si Jaworski ay nahirapan sa pneumonia nakaraang taon at nahihirapan na “regaining his health, weight, and normal well-being’ due to a blood ailment discovered in 2016,” ayon sa pahayag ng kanyang pamilya.

Kaseselebra lamang ni Jaworski ng kanyang ika-75 kaarawan noong Marso 8.

Ang bagong iluluklok sa Philippine Sports Hall of Fame ay naospital sa halos mahabang panahon nakaraang taon katulad sa oras na ang brother-in-law nito na si Sen. Bong Revilla ay nagpostibo naman sa COVID-19. (Ray Mark Patriarca)