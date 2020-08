Cone, Ginebra kakasa kahit wala mga fan

HINDI maikakailang isa sa bumubuhay sa ‘Never Say Die’ spirit ng Barangay Ginebra San Miguel ang sigaw at suporta ng kanilang solidong laksa-laksang mga tagahanga kapag may laban sa Philippine Basketball Association (PBA).

Pero mag-iiba ang senaryo ngayong may pandemiya. Magiging tahimik ang paligid sakaling ibalik na ang PBA games dahil wala munang fans na manonood ng live bilang pag-iwas sa mapanganib na virus.

Kaya para kay Gin Kings coach Earl Timothy ‘Tim’ Cone, kailangan nilang i-adjust ang kanilang sistema dahil magbabago ang ‘atmosphere’ nila sa paglalaro.

“It’s going to be a big adjustment for us. We’re going to have to realize that there are certain things that we won’t be able to do or rely on without the fans there,” pahayag ni Tim Cone kamakalawa.

Aminado rin 62-anyos na winningest mentor sa 45-year pro league history, na malaking puntos ang sigaw ng kanilang fans kaya isa ito sa kinokonsidera nilang dapat talakayin kapag nagpatuloy ang Philippine Cup sa darating na Setyembre o Oktubre. Natigil ang all-Pinoy conference noong Marso 11 dahil sa COVID-19.

“We’re going to have to learn how to kick ourselves in the gear and not rely on the fans to get us in the gear. Play big moments without the fans. Those things are going to be a part of it and things that we would discuss if we get back together and go.” (Aivan Denzel Episcope)