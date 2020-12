Mariano, Ginebra ayaw pakasiguro

Smart Clark Giga City – Perpekto sa Finals ang Ginebra kapag nakauna sa best-of-seven series 2-0.

Nadalawahang sunod ng Gin Kings ang TNT sa PBA Philippine Cup sa Pampanga bubble, kagabi ang Game 3 sa Smart 5G-powered AUF gym muli.

Ayon kay league chief statistician Fidel Mangonon III, 42 sa 51 teams na nakauna sa 2-0 lead sa race-to-four series ang nagtaas ng tropeo.

Isa lang sa 17 teams na dumistansiya sa 3-0 ang nadiskaril pa sa titulo.

Si coach Tim Cone, sa dinami-dami ng giyerang dinaanan sa Finals ay kabisado nang hangga’t hindi nakaka-apat ay mahaba pa ang bakbakan.

“We know … that we have to find the best of ourselves to continue to win games in this series,” aniya.

Nakatanaw si Cone sa pang-23 titulo niya – pinakamarami sa coaches ng PBA.

Apat dapat ang focus ng Gins.

“Maganda ‘yun na ahead kami ng two games, pero wala pa kaming napanalunan kasi it’s a race-to-four wins,” giit ni Aljon Mariano, magic bunot ni Cone sa 92-90 Game 2 win. “’Yun pa rin ang focus namin, kung sino maka-apat na panalo, yun ang champion.” (VE)