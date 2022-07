Condom nahulog ni seksi balibolista

HINDI maiiwasan na sa isang grupo ay maipatupad ang isang ‘gentleman’s code’ o kasunduan na maging sikreto ang isang bagay.

Gayunman, sa matagal na hindi pagkikita-kita dahil sa naganap na pandemya at pagkakakansela ng mga laro sa halos buong mundo ay tila sumobra ang naging kuwentuhan ng mga atleta ukol sa kanilang mga naging karanasan.

Iba-iba ang naging bahagi ng bawat isa sa kani-kanilang mga karanasan kung saan ang ilang manlalaro ay naikuwento paano ang buhay nila kapag mayroong buwanang dalaw, mood swing, hindi maganda ang gising, may problema sa bahay at mas lalo na kung may iniindang injury.

Naging katatawanan naman ang naging parte ng kuwentuhan matapos mauwi sa bukuhan ang pagsasama-sama ng mga mahuhusay at seksing balibolista dahil sa isang bagay na nahulog mula sa belt bag ng kanilang kasamahan.

Hagalpakan ang lahat matapos makita na nahulog ang isang piraso ng hindi pa gamit na condom mula kay seksi balobolista.

Agad nagkabiruan ang grupo na nauwi sa matinding katatawanan at hagalpakan lalo na nang sabihin ng nahulugan na “it is better to be safe than suffer.”

Si seksi balibolista ay may inisyal na L. C. as in ‘Laglag Condom’. (Lito Oredo)