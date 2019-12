Concession agreement nilinaw ng MWSS

NILINAW ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) ang mga mali-maling lumabas na espekulasyon o impormasyon tungkol sa ‘concession agreements’ sa Maynilad Water Services­, Inc. (MWSI) at Manila Water Services, Inc. (MWCI).

Base sa inilabas na statement ni MWSS Administrator Emmanuel Sala­mat, ipinaliwanag niya na dahil sa bilis ng mga pangyayari at iba’t ibang nailathala sa media ay nagresulta ng mga ‘di wastong espekulasyon sa isyu at nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ukol dito kaya nais nilang malutas ito.

Ayon kay Salamat, nitong nakaraang Linggo, may mga ginawang aksiyon ang MWSS sa pamamagitan ng kanilang Board of Trustees, kaugnay sa sa mga naging anunsiyo ni Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang ahensiya ng pamahalaan tungkol sa Concession Agreements ng Maynilad at Manila Water.

Sa simula pa lamang aniya ay nilinaw na nila na ang ‘subsisting contract’ na 25 taon ng Concession Agreements na nagsimula noong taong 1997 sa Maynilad at MWCI ay umiiral pa rin at sa taong 2022 pa magtatapos.

Ang MWSS Board Resolution No. 2019-201-CO na may petsang December 9, 2019, ay pinapawalang-bisa lamang ang dating Board Resolution No. 2009-72 na may petsang April 16, 2009 para sa ‘extension period’ mula 2022 hanggang 2037 ng Manila Water Company and Board Resolution No. 2009-180 na may petsa namang September 10, 2009 para rin sa ‘extension of concession period’ mula 2022 hanggang 2037 ng Maynilad Water Services, Inc.

“This action of the Board did not result in the rescission or outright cancellation of the said contracts, which requires a separate and distinct act to be legally effective. As such, the go­vernment through the MWSS is giving the two concessionaires the opportunity to renegotiate and agree on the new terms of the Concession Agreement,” base sa ipinalabas na statement ng MWSS.

At sa katunayan, dahil sa mga na­ging deklarasyon ukol dito ng pamahalaan ay inatasan ng MWSS ang muling pagnenegosasyon ng Concession agreements sa Manila Water at Maynilad upang alisin ang ‘llegal and onerous provisions’ at madetermina ng Department of Justice, at maisama ang mga probisyon na makakapagbigay ng benepisyo sa mga konsyumer sa buong bansa.