Con-Ass sa palit-gobyerno

Tiyak na umanong makakalusot sa Kamara­ ang resolusyon para sa pagbuo ng constituent­ assembly (Con-Ass) na siyang babalangkas sa fe­deral constitution kapalit ng 1987 Constitution.

Ayon ito kay Southern­ Leyte Rep. Roger Mercado­, chair ng House constitutional amendments­ committee.

Sinabi ni Mercado, malaki ang tsansang makakalusot ang reso­lusyon sa Kamara sa pagbabalik ng kanilang sesyon sa Enero ng susunod na taon.

“I am confident House Concurrent Resolution (HRC) No. 9 can be expedited and be ready by or before January 2018. HCR No. 9 already has a committee report that consolidated several measures,” ayon kay Mercado.

Mayroon na umanong draft federal constitution ang House panel na isususumite na sa House Committee on Rules ngayong buwan.

“The draft charter builds upon the proposal of the PDP-Laban Federa­lism Institute. It is consis­tent with the ideas of President Rodrigo Duterte on what the new charter ought to have and contains solutions to the country’s economic problems, especially poverty, the peace and order situation, and the fight against illegal drugs,” ayon kay Mercado.

Magugunitang, ang Pangulo mismo ang nagtutulak ng pagpalit ng porma ng pamahalaan tungo sa federalismo sa paniniwala na ito umano ang makakatugon sa problema sa Mindanao.

Sa nasabing panukala, mabibiyak sa 18 rehiyon ang bansa kung saan bawat rehiyon ay mayroon regional governor at regional assembly.

Ang kapangyarihan ng gobyerno ay pagsasaluhan ng national government at mga rehiyon. Maiiwan sa national government ang trabaho na may pambansang importansiya tulad ng foreign affairs at defense.

Ito rin ang sinasabing makalulutas sa conflict sa Mindanao. Gayunman, marami rin ang nagsasabi na hindi uubra sa Pilipinas ang federal system.





Ilan sa mga bansang may matagumpay na fe­deral system of government ay ang Estados Unidos, Canada, Australia, Brazil, India at Malaysia.

Minsan nang itinulak ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang charter change para makalipat sa federal form of government subalit napurnada ito dahil sa dami ng kontra na na­ngangamba na paraan lang ito upang manatili sa puwesto si Arroyo.

Kakampi ngayon ng administrasyong Duterte si Arroyo at marami na sa kanyang mga dating tauhan ang nakapuwesto sa gobyerno.