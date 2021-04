Computerization Program ng DepEd isulong ngayong pandemya

Sa kabila ng maraming beses na pagkakaloob ng Bureau of Customs (BOC) sa Department of Education (DepEd) ng mga kinumpiskang mga gadgets upang makatulong sa distance learning, bilang Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts, and Culture ay mariin pa ring hinihimok ng inyong lingkod ang DepEd na tiyakin ang mabilis at maayos na pagpapatupad ng sarili nitong computerization program—ang DepEd Computerization Program (DCP).

Pangunahing layon ng naturang programa na maglagay ng mga angkop at kinakailangang teknolohiya para mapunan ang kakulangan ng mga computer sa mga pampublikong paaralan, kung saan target nitong mapahusay ang proseso ng pag-aaral at pagtuturo. Nakasaad din sa programa na dapat magkaroon ng computer laboratory packages sa bawat high school, e-classroom sa bawat elementary school at laptop sa mga mobile teachers.

Sa ilalim ng 2021 national budget, mayroong halos anim na bilyong pisong nakalaan para sa DCP. Ngunit may ilang mga hamong kinakaharap ang pagpapatupad ng programa na dapat munang matugunan ng DepEd.

Ayon kasi sa Commission on Audit (COA), halos 60 porsyento lamang ang naabot ng programa sa target nito mula 2015 hanggang 2019. Ibig sabihin, naglalaro lang sa 8,000 sa mahigit 14,342 mga target na paaralan ang nakatanggap ng information and communications technology (ICT) packages. Base pa sa COA, mahigit tatlong bilyong piso ang ibinayad sa ilang mga supplier noong 2019 kahit na may kulang pa sa documentary requirements.

Ayon din sa pag-inspeksyon ng Komisyon, may ibang mga paaralan ang hindi pa handang makatanggap ng ICT packages dahil sa kawalan ng computer rooms, angkop na electrical groundings, wirings at circuit breaker at mga window grills.

Sa ulat naman ng ilang mga ICT coordinators, may ilang mga suppliers na hindi nagbigay ng after-sales service. Ang ilan sa mga ito ay hindi na ma-kontak sa binigay nilang numero at email address. Kaya naman may mga paaralang hindi na nakakuha ng warranty at hinayaang hindi na managot ang suppliers.

Ngayong panahon ng pandemya natin nakita ang importansya ng modernisasyon at hindi na natin maaaring paghintayin pa ito para sa mga mag-aaral at mga guro. Mahalagang matiyak natin ang pagpapatupad ng nasabing programa upang mapakinabangan na nila ito.

Maghahain din ang inyong lingkod ng panukalang batas na layong bigyan ng laptop at internet allowance ang mga mag-aaral ng K to 12 sa buong bansa, bunsod ng sitwasyon ngayon kung saan maituturing na itong pangunahing pangangailangan sa kanilang pag-aaral. Kaya naman huwag natin hayaang mapag-iwanan ang mga kabataang Pilipino at tulungan natin silang makamit ang dekalidad na edukasyon sa gitna ng pandemya.