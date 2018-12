Compulsory coverage ng mga OFW sa SSS, aprubado na

NIRATIPIKAHAN ng Senado ang bicameral conference committee report hinggil sa panukalang ‘Social Security Act of 2018’ na magrereporma sa mga programa at serbisyo ng Social Security System (SSS).

Ang nasabing panukala, na pirma na lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kailangan upang maging ganap na batas, ay nag-oobliga sa mga land-based at sea-based overseas Filipino workers (OFWs) na ma­ging miyembro ng SSS.

Sa kasalukuyan, voluntary lang ang SSS membership ng mga OFW kaya’t nasa 500,000 ang miyembro pero kapag na­ging compulsory ito, inaasahang papalo sa 2.5 milyong Pinoy na nagtatrabaho sa abroad ang obligadong magbayad ng premium basta’t hindi pa lagpas sa 60-anyos ang kanilang edad.

Maaari din maging miyembro ng SSS ang mga Pinoy na naging naturalized at nagretiro sa Estados Unidos.

Noong Nobyembre 28 niratipikahan ng Senado ang disagreeing provisions ng Se­nate Bill No. 1753 at House Bill No. 2158.

Ginawa ang reporma sa SSS upang magkaroon ng kapangya­rihan ang commission na magtaas ng monthly contribution.

Isinusulong ng SSS na itaas sa 14% ang monthly contribution upang sa gayon ay mapataas din ang pagbibigay ng salary loan sa mga miyembro.

Kinailangan ng SSS na magtaas ng premium matapos na dagdagan ang buwanang pensyon ng mga retirado na nagpaiksi sa buhay ng provident fund.

“The bill does not promise an abundance of wealth but to secure people in case they would encounter unwanted situations in their lives through a lifeline that they themselves created though their contribution,” ayon kay Senador Richard Gordon.