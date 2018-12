Compton umatungal, Magnolia maduming maglaro kumurap silat!

Finals Game 5 ngayon:

(Araneta Coliseum)

7:00 pm Alaska Aces vs Magnolia Hotshots

PANALO ang Alaska Aces sa Game 4, 90-76, at tumabla sa Magnolia Hotshots 2-2 sa PBA Governors Cup best-of-seven finals Miyerkoles ng gabi.

Pero hindi masaya si Aces coach Alex Compton sa mga hindi natawagan ng referee sa aniya’y ‘dirty basketball’ ng Hotshots.

“We have an officia­ting crew that perhaps didn’t see it and I understand that they can’t see everything, but Jio (Jalalon) punched us, somebody punched Mike (Harris) in the testicles, somebody punched Chris (Banchero) in the testicles at what point is that gonna get called I don’t know but I’m sure that next game it will and we can just play basketball,” dismayadong pahayag ni Compton.

“That’s dirty basketball. Calling it anything else would be a lie and I’m not a liar.”

Hindi pa rin maiwasan ni Compton ang magpahayag kontra sa officiating kahit na binalaan na siya ni PBA Commissioner Willie Marcial sa pagsasabi ng kanilang pagkadiskuntento sa media.

Binalewala naman ni Magnolia head coach Chito Victolero ang pahayag ng kalabang coach na si Compton habang dinipensahan nito ang kanyang mga manlalaro.

“Sa kanya lang iyung sinasabi niya,” ani Victolero, na pilit pinipi­gilan ang sarili kahit dismayado man sa laro kung saan mas unang naging duguan ang kanyang import na si Romeo Travis sa punto kung saan krusyal na naghabol ang Hotshots at dumikit sa 44-48.

Papaatake si Travis sa 2nd bago hinara­ngan ng dalawang Aces kabilang ang si Mike Harris na tinamaan nito ng siko at nagtamo ng putok sa kilay sa gitna ng kanyang dalawang mata.

Mahigpit pa ang labanan bago magtamo ng sugat si Travis na kinailangan na iwanan ang laro para tahiin ang sugat.

Sinamantala ng Aces ang pangyayari sa pagkawala ni Travis para dominahin ang laban.