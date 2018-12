Compton, Alaska ipapagpag ang kalawang

Game 2 finals ngayon: (Araneta Coliseum)

7:00 pm Alaska Aces vs Magnolia Hotshots

HINDI matanggap ni Alaska coach Alex Compton na kinalawang ang kanyang Alaska Aces sa Game 1 ng PBA Governors Cup kontra Magnolia Hotshots 84-100 Miyerkoles ng gabi sa MOA Arena kahit pa mahaba ang kanilang naging preparasyon.

“Eh bakit sila ang ganda ng inilaro nila? We don’t have any excuse,” sabi ni Compton. “We did look very rusty. Hopefully, we’ll be fresher Friday. I’ve got to tell our guys we’re playing the team that’s playing the best basketball team in the league right now.”

Susubukang bumawi ng tropa ni Compton sa Game 2 ngayong alas-siyete ng gabi sa Big Dome upang hindi malubog sa best-of-seven titular showdown.

Hindi pa nagwawagi si Compton sa anumang championship series sa kanyang apat na taong pagiging coach. Pinakamasaklap na nalasap nito ang kabiguan sa San Miguel noong 2015-2016 Philippine Cup nang malusaw ang kanilang 3-0 bentahe sa finals.

Dalawa pang kabiguan sa kampeonato ang nalasap nito kontra sa San Miguel noong 2014-2015 Philippine Cup at 2015 Governors Cup bago ang panghuli na kamalasan sa mga kamay ng Rain or Shine sa 2016 Commissioner’s Cup.

“Maybe, we need that experience to know the truth – that we’re up against the team that at its best right now,” dagdga ni Compton.

Nanguna sa Magnolia si import Romeo Travis na kumulekta ng 29 puntos, 13 rebounds at limang assists habang si Mark Barroca ay nagdagdag ng 16 puntos.

Si Paul Lee ay nag-ambag ng 14 habang 12 kay Jio Jalalon dagdag ang siyam na assists at pitong rebounds.

Sasandal pa rin si Compton sa kanyang reinforcement na si Mike Harris katulong ang locals na sina Vic Manuel, JV Casio, Simon Enciso, Chris Banchero at Jeron Teng.