Competent italaga sa vaccine rollout — Lacson

MAY buwelta si Senador Panfilo Lacson kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panel na nauna nang naghamon sa kanya na magbigay ng solusyon para matugunan ang isyu ng pagkaantala ng padating nga bakuna sa bansa.

“Solution? How about getting competent people? How many opportunities were missed and lost? Who dropped the ball? Who is indecisive?” tweet ni Lacson.

“Who has no sense of urgency? Who is making money even in the middle of a pandemic? Think for a change, Sal,” dagdag nito.

Sa programa ni Panelo sa PTV noong Linggo, hinamon ni si Lacson na maglatag ng soluyon para tulungan ang pamahalaan sa vaccine rollout matapos kuwestiyunin ang huli ang pagkaantala ng mga bakuna sa kabilang ng bilyong pondong inilaan para rito.

Nauna nang sinabi ni Lacson na maaring mamamatay sa kahihintay ang mga Pilipino kung hindi gagawa ng kaukulang hakbang ang pamahalaan. (Dindo Matining)