Compassionate permit sa PSG hindi ubra – Drilon

Hindi umano puwedeng mag-apply sa Presidential Security Group (PSG) ang compassionate permit ng Food and Drug Admi­nistration (FDA) ang paggamit ng 10,000 doses ng Sinopharm COVID-19 vaccines.

Ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, ang compassio­nate permit para sa isang gamot ay iniisyu lang sa isang pasyente na malubha na ang karamdaman at hindi available sa Pilipinas.

“‘Yong compassionate use permit, iyan po ay nangyayari sa isa-isang gamot. Halimbawa, may prescription for a cancer drug na kailangan ng isang pasyente pero hindi available dito sa bansa at walang EUA (emergency use authorization),” pahayag ni Drilon sa pa­nayam sa radio.

“Ang pasyente ay puwedeng mag-apply ng compassionate use permit at bilhin niya ‘yong gamot. Hindi po iyan puwede sa isang battalion,” dagdag pa nito.

“Mayroong ganoong authorization pero iyan ay paisa-isa—for individual needs—hindi isang battalion. To me that is a clear system to go around the law,” sabi pa ng minority leader.

Noong Pebrero 11, sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na nag-apply ng PSG para sa compassionate special permit at kamakailan lang nakumpleto ang kanilang requirement. (Dindo Matining)