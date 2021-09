Commuter group nadala na sa administrasyong Duterte

Tapos na ang Pilipinas sa lider na palamura at hindi na dapat sundan ng isa pang lider na butangera.

Ito ang reaksiyon ni National Center for Commuter Safety Protection Chairperson Elvira Medina sa posibilidad ng pagtakbo sa 2022 Presidential Election ni Davao City Mayor Sara Duterte, aniya, kumpiyansa siya na hindi mananalo sa eleksiyon ang alkalde resulta na rin ng palpak na administrasyon ng kanyang ama.

Sa sektor lamang umano ng mga commuter ay wala nang makukuhang suporta ang alkalde dahil sa ilalim ng Duterte administration ay hindi lang kalbaryo kundi mas malala pa ang naging karanasan ng mga ito dahil sa pagbawal sa makabiyahe ang mga provincial buses sa Metro Manila.

“Napakahirap ang buhay ng isang commuter ngayon at walang ginagawa ang pamahalaan,” pahayag ni Medina.

Malaki ang pananampalataya ni Medina na pagkaraan ng termino ng administrasyong Duterte ay aangat muli ang Pilipinas at mangyayari ito kapag hindi manalo si Mayor Sara.

“Hindi kailangan ng butangera. Ang kailangan is a person with respect. It is all over the videos, it is all over the place, their naughtiness. Nakita mo kung paanong pambubugbog sa isang tao na in authority. Kailangan ba natin ng taong ganon na butangera. I mean, show your intelligence, show your respect to the people, show your love for authority because that is one of the virtues that God has given to his people,” paliwanag ni Medina.