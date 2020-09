Commute challenge sa mga opisyal

Sa kauna-unahang pagkakataon mga tropapips, nakita kamakailan ng publiko ang hindi nagkakasundo ng ilang opisyal ng IATF tungkol sa patakaran ng “physical distance” sa mga pampublikong sasakyan.

Pero bago ‘yan, aba’y gaano kaya katotoo ang alegasyon ng isang senador na nagkaroon ng overpricing na aabot ng P1 bilyon sa mga biniling personal protective equipment (PPE) ng Department of Budget and Management-Procurement Service (PS-DBM) mula Abril hanggang May ngayong taon.

Aabot daw sa limang milyon ang mga PPE set na karamihan daw ay nanggaling sa mga Chinese firm. Posibleng idahilan ng PS-DBM na sadyang mataas ang presyo ng mga PPE nang mga panahong iyon dahil sa katindihihan ng pagsisimula ng pagkalat ng COVID-19 sa iba’t ibang panig ng mundo.

Kaya lang, kung ganung kalaki ang halagang sinasabing inilaan sa pagbili ng mga PPE, naisip kaya ng PS-DBM na maghanap ng mga kompanya dito mismo sa Pilipinas na maaaring gumawa ng PPE para hindi na lumabas ng bansa ang pera? Bukod doon, aba’y marami ang tiyak na mabibigyan ng trabaho kung kahit man lang sana kalahating milyong PPE lang ang makukuha ng local manufacturer.

Mahirap naman yatang paniwalaan kung idadahilan ng PS-DBM na walang local company na kayang mag-supply ng PPE dahil nakita naman natin na marami tayong kababayan ang gumawa ng mga PPE na idinonate sa iba’t ibang ospital. Sa husay ng mga Pinoy, tiyak na yakang-yaka ng mga kababayan natin na gumawa ng mahusay na PPE.

Pero ang tanong ngayon, totoo ba ang alegasyon ng P1 bilyon na sobra-sobrang presyong ipinambili sa mga PPE? At ang sunod na tanong malaman ng mga kurimaw nating tengga sa bahay ngayon–mayroon kayang kumita at sinu-sino? Aba’y dapat malaman kung totoo ito.

Samantala, dahil magkasalungat mga tropapips ang opinyon ng ilang opisyal ng pamahalaan tungkol sa planong bawasan nang paunti-unti ang distansiya sa upuan ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan, aba’y kailangan nang si President Mayor Digong Duterte mismo ang magpasya.

Mula kasi sa kasalukuyang one meter na pagitan sa mga pasahero, inirekomenda ng Department of Transportation na unti-unti itong bawasan sa tuwing ikalawang sunod na linggo para mas maraming pasahero ang makasakay. Mula sa one meter, magiging 0.75 meters ang distansiya ng mga pasahero at sunod ay gagawing 0.50 at 0.25 meters.

Pero ang Department of Health at Department of Interior and Local Government, nais na manatili sa one meter ang distansiya para iwas-dikitan ang mga pasahero na peligroso sa hawahan sa virus. Bagaman sinasabing sa laway at pagbahing o pag-ubo maaaring makuha ang virus, nangangamba rin ang ibang pasahero na baka mailipat din ang virus sa pawis kung didikit sa katawan ng iba.

Ang matindi nito, parehong sinasabi ng mga opisyal na may siyentibong basehan ang kanilang mga posisyon. Ang isa, sinasabing ligtas daw o mababa ang risk ng hawahan kahit bawasan ang distansiya ng mga pasahero. Basta ang kailangan, naka-face mask, face shield ang pasahero at iiwasang magdaldal habang nasa loob ng sasakyan at maghuhugas lagi o maglalagay ng alcohol.

Ang sabi naman ng tutol sa gusto ng DOTr, one meter ang safe distance sa mga pasahero para hindi magkahawahan. At ang mas mabuting gawin eh dagdagan na lang ang mga bumibiyaheng sasakyan para mas maraming pasaherong makakabiyahe, sa halip na magsiksikan ang mga tao.

Ang hindi yata gets ng mga opisyal natin, bukod sa matiwasay o maayos na biyahe, gusto rin ng mga mandirigmang manggagawa na may sense of security sila kapag nasa pampublikong sasakyan. Kaya nga nagtitiis silang mag-face shield at face mask kahit mainit sa mukha para iwas-virus. Baka sa susunod eh pagsuutin na ng PPE ang mga pasahero. Mabuti na lang di sumang-ayon si Tatay. Hehe

Pero kung nais ng mga opisyal natin na madama ang pulso ng karaniwang mamamayan at maging tama ang kanilang desisyon tungkol sa distansiya ng mga pasahero, aba’y mag-commute challenge sila gaya ng ginawa noon ni Sec. Salvador Panelo. Game kaya sila? Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”