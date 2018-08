Commissioner’s Cup finals batuhan ng granada – Cone

HINDI lang ang fans ng Barangay Ginebra ang litong-lito na sa itinatakbo ng PBA Commissioner’s Cup championship series kontra sa San Miguel Beer kundi maging si coach Tim Cone.

Matapos na makuha ang Game 4 sa pamamagitan ng isa na namang blowout win, 130-100, nitong Biyernes para itabla ang serye sa 2-2, walang pakundangang iniha­yag ni Cone ang kanyang saloobin.

“That was strange. This has been a strange series. I don’t think I ever seen one or been in one like this before,” sabi ni Cone sa post game interview.

Talaga namang mapa-puzzle ka dahil mula sa Game 1 na pinagwagian ng Gin Kings hanggang sa Game 4 ay puro tambakan ang laro.

Sa Game 2 at 3, ang Beermen ang nanalo at marami ng eksperto ang nasabi na sa back-to-back na talo, mukhang pupulutin na sa kangkungan ang crowd favorite team at uuwi nang luhaan ang fans nila.

Pero hindi nga nangyari at nakabalik ang Kings.

Tinawag ni Cone ang kanilang see-saw battle na mistulang nagbabatuhan sila ng granada.

“We’re like lobbing hand grenade back and forth at each other,” ayon kay Cone.

Sinabi ni Cone matapos na durugin sila sa Game 2, siniguro nila na hindi magagawa ito ng Beermen sa Game 3 pero nadurog pa rin sila sa naturang laban.

At matapos ang Game 4, inamin ni Cone sa harap ng mga sportswriter na hindi niya alam ang kalalabasan ng Game 5 nga­yong araw na gaganapin sa Smart Araneta.

Pero nagpahayag siya na sa simula pa lamang ng serye, target na nila ang paabutin ito ng seven game.

“Let see if we can get this to seven games. From the beginning our goal is to play seven games. Winning today, we got a step closer to getting that goal,” sabi ni Cone.

Sabi nga ng PBA chief statistician na si Fidel Mangonon III, sa kasaysayan ng PBA finals, kauna-unahang pagkakataon ito na ang unang tatlong laro ay natapos na at least 25 points ang abante ng nanalong koponan.

Kaya nga bagama’t tambakan ang labanan ng dalawang team, tila baga lalong nagiging kapana-panabik at kaabang-abang kung sino sa dalawa ang tatanghaling kampeon.