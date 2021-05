Commissioner tablado sa DOH

HINDI maaaring makabili ng bakuna si Commission on Elections (Comelec) Commissioner Rowena Guanzon.

Ito ang inihayag sa Laging Handa press briefing ni Department of Health Usec. Myrna Cabotaje, chairperson ng National Vaccination Operation Center.

Ayon kay Cabotaje, wala pang nagbebenta ng bakuna at lahat ng mga dumarating na bakuna sa bansa ay dumadaan sa DOH, National Task Force against COVID-19 at ang may mga hawak na emergency use authority (EUA) lamang.

“Walang commercially available especially in a very small quantities. Siguro ang sinasabi niyang bibili ng bakuna, we have the law which allows the procurement of vaccines by the local government units even the private sector in coordination with the DOH and NTF,” ani Cabotaje.

Nauna rito, nag-tweet si Commissioner Guanzon sa kanyang Twitter account na nais niyang bumili ng COVID vaccines para sa kanyang mga empleyado. (Aileen Taliping)