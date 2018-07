Commission on Audit Mga palaboy na opisyal ng DOT inireklamo ng unyon

Sa kabila ng mga umano’y ‘umaalingasaw­’ na mga anomalya sa Department of Tourism (DOT), milyon-milyon­g piso pa rin ang patuloy na nalulustay sa pasa­hod ng mga walang gina­gawang Undersecretary, Assistant Secretary, at kanilang mga staff na mistulang mga pensyo­nadong ghost employee.

Ito’y dahil na rin sa patuloy na pagpapasuweldo sa mga opisyal na nasa floating status at iniimbestigahan ng Commission on Audit (COA) sa kanilang mga ‘magagarbong’ biyahe sa ibang bansa.

“Nag-around the world na, ngayon mga pensyonado pa. Bakit pinapayagan ng COA yan?” sabi ng isang 63-anyos na emple­yado ng kagawaran.

Nabatid na isinumite ng ilang empleyado ang kanilang reklamo sa office of the Ombudsman at inaasahang bubusisiin din ito ng tanggapan ni Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat.

Ayon sa reklamo ng mga DOT employee union members, “…payment of salaries of employees without rendering service since may constitute graft.”

Taliwas ito sa utos ng Pangulong Rodrigo Duterte na alisin ang korapsyon, bunga ng patuloy na paggamit ng mga tiwaling opisyal at kanilang staff sa pondo ng DOT.

Unang pinag-sumite ang mga ito ng courtesy­ resignation ngunit hind­i inaksyunan ng Malacañang dahil sinasabing ma­lakas ang koneksyon sa ‘bata’ ni Pangulong Duterte na kakandidatong senador.

Kasabay nito, hiniling din ng DOT Union na makialam ang civil service commission (CSC) para sa adminitrabong parusa sa mga pensyonadong floating official.

Gayundin, dumulog din ang mga natanggal na job order (JO) employee na nanilbihan sa DOT ng mahigit 20 taon.