Commission 1 araw na lang kay Digong

Magiging masaklap ang Pasko at Bagong Taon ng isang komisyon ng gobyerno dahil sa nakatakdang pagsibak sa kanila ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa kanyang talumpati sa ika-84 na anibersaryo ng Department of Labor and Employment (DOLE) na ginanap sa Malolos, Bulacan, sinabi ng Pa­ngulo na sisibakin niya sa Lunes ang buong komisyon dahil sa katiwalian.

Wala aniya siyang pakialam kung ilan lang ang nakisali sa katiwalian dahil tiyak na hindi magagawa ito nang hindi alam ng iba.

Binigyang-diin ng Presidente na kahit bulong-bulungan lang na may korapsiyon ay sapat na para sibakin ang mga nasa gobyerno dahil ang katiwalian ang humihila sa gobyerno pababa.

“On Monday I will fire about one Commission mismo. Lahat sila. Wala akong alam kung nakisali dalawa, tatlo, you have to go out. Because I don’t think it will exist without your knowledge, wala akong patawad-tawad!” ang pahayag ng Pangulo.

Hindi pinangalanan ni Pangulong Duterte ang komisyon na sisibakin niya at hindi rin sinabi kung anong kalokohan ang ginawa ng mga opi­syal at kawani ng nasabing tanggapan.

Isa pang opisyal ang pinayuhan din ng Presidente na mag-resign na lang kaysa mapahiya dahil sa madalas na biyahe nito sa ibang bansa gamit ang pera ng taongbayan.

“If you are somebody who has been in and out of the country six times since you were appointed in September using public money, umalis ka na. May Linggo – kailan ba ang Linggo? There’s still time for you to ponder and tender your resignation,” dagdag na pahayag ng Pangulo.