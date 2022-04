Comelec: Turn out ng mga overseas voter mas mataas ngayon

Inaasahan ng Commission on Elections (Comelec) na magiging mas mataas ang turn out ng overseas voting ngayon 2022 elections.

“Our overseas voting right now is very much interesting because you know in the first day there’s so many overseas voters who want to vote,” ayon kay Comelec Commissioner Marlon Casquejo.

Ito umano ay mas mataas kumpara noong 2016 at 2019 elections. Lumalabas sa datos ng Comelec na may 1.7 milyong Pilipino sa abroad ang nagparehistro para sa 2022 elections.

“Sa ngayon, for this early time period of voting, we have already reached our target, which is more than 30 percent,” ani Casquejo.

Noong 2016, nakapagtala ang Comelec ng pinakamataas na voters turn out kung saan umabot sa 430,000 overseas Filipino ang bumoto habang noong 2019 polls ay 334,000 ang bumoto. (Juliet de Loza-Cudia)