Comelec, Smartmatic tinago aberya – Senado

Hindi maitago ni Senador Imee Marcos ang galit sa lumilitaw ngayong pagtatago ng Smartmatic at Commision on Elections (Comelec) sa nangyaring ‘security breach’ sa operasyon ng Smartmatic na maaring makakaapekto at makompromiso ang integridad ng nalalapit na halalan.

Ayon kay Marcos, nakakagalit na na tila puro pagtanggi ang maririnig sa Smartmatic at Comelec gayong mismong empleyado ng Smartmatic and umamin at nagsiwalat nito.

“’Yong sinumpaang salaysay ng empleyado na naglabas ng computer… dinownload daw niya doon sa Comelec-Sta. Rosa facility. Nakakanerbiyos, masyadong detailed. Pati ‘yong tungkol sa commissioner nandon eh,” ayon kay Marcos, chairperson ng Senate Electoral Reforms Committee.

Ikinainis pa ng senadora ang tila pagmaang-maangan umano ng Smartmatic.

“Dumating ‘yong abogado ng Smartmatic puro “I don’t know” ‘yong sagot eh. Nakakainis. Clearly, this group is a criminal hacking syndicate,” giit ng senadora kasabay ng paniniwalang may bayarang nangyari.

“May bayaran na nangyari… This is not the first time na may nangyaring ganyan… Nandoon ‘yong flowchart, may mga budget, process,” ayon pa kay Marcos.

Pinuna na rin ni Marcos ang Comelec sa pag-imprenta nito ng balota na walang nakakita.

“70% na ng balota ang naimprenta na walang nakakakita. Tapos ‘yong SD cards, na-configure na rin at karamihan wala na namang nakapanood,” puna ng senador.

Dahil dito, panawagan ng senadora sa media at sa publiko, maging sa lahat ng political parties na tutukan ito dahil ito’y isang napakaseryosong bagay. (Eralyn Prado)