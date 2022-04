Comelec, Smartmatic puntirya! 3 hacker nabisto sa ‘P10M panalo ka’ modus

Naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center (CICC) at Philippine National Police-Anti Cybercrime Group (PNP-ACG) ang tatlong Information Technology (IT) experts na kaya umanong ma-hack ang website ng Commission on Elections (Comelec) at Smartmatic upang maipanalo umano ang isang kandidato sa eleksiyon sa tamang halaga.

Sa press conference kahapon sa tanggapan ng CICC sa Quezon City ay kinilala ni CICC Executive Director Cezar Mancao II, ang mga suspek na sina Joel Adajar alyas Borger; 18-anyos, Adrian De Jesus Martinez alyas Admin, 31, at Jeffrey Cruz Limpiado, 31, alyas Brake/Vanguard/Universe/LRR, at siya ding lider ng ‘XSOX Group’.

Ayon pa sa CICC, dalawa sa mga suspek ay nadakip sa Imus, Cavite habang ang isa ay sa Sta. Rosa, Laguna, dakong alas-2:00 ng hapon nitong Linggo.

Sinabi pa ni Mancao na ang mga suspek din ang responsable sa pag-hack ng website ng National Power Corporation (Napocor), mga credit card at iba pang online transaction, gayundin sa ransomware ng iba’t ibang commercial websites.

Naaresto ang mga suspek sa entrapment operation ng CICC at PNP-ACG matapos ang ilang ulit na meeting ng mga ito at magpanggap na mga politiko na interesadong manalo sa May 9 national at local election.

“In fact nagkaroon ng 3 meetings. Hindi nila alam na ‘yong kanilang kausap mga CICC intel operatives at gusto talaga namin matunton kung sino ‘yong mga nakakataas pa sa kanila,” pahayag ni Mancao kung paano nahuli ang mga suspek.

Konektado rin ang mga suspek sa empleyado ng Smartmatic na si Ricardo Argana, na pinaghahanap ng National Bureau of Investigation (NBI) na una nang sumuko subalit nagtatago na, saad pa ni Mancao.

Mayroon ding umanong mga kandidato ang kumagat sa alok ng grupo subalit hindi na pina¬ngalanan ni Mancao ang mga ito.

“Naghanap sila ng mga kandidato na sumasang-ayon sa kanilang mga plano na mag-hack at papanalunin. Ayaw namin banggitin ang mga pangalan at probinsya. Subalit meron na at alam namin sa ngayon masasabi namin together with the PNP na ito napakalaking scam,” dagdag pa ni Mancao.

Naniniwala naman si Mancao na scam lang ang ginagawa ng mga suspek dahil napakahirap umanong ma-hack ang system ng Smartmatic at Comelec.

Sinampahan na ng kaukulang kaso ang mga suspek. (Edwin Balasa)