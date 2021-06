Comelec, PNP nganga sa 2022 digital vote buying

Naalarma ang Commission on Elections (Comelec) sa posibleng paggamit sa digital vote buying sa 2022 national and local election sa bansa.

Sinabi ni Comelec Spokesperson James Jimenez na ngayon ay halos cashless na ang lahat ng transaksiyon sa bansa dahil sa COVID-19 pandemic.

Una na itong ibinabala ni Philippine National Police (PNP) Chief PGen. Guillermo Eleazar na posibleng samantalahin ng mga kakandidato sa halalan ang paglaki ng digital platforms at e-wallets sa bansa upang makabili ng boto.

Ani Jimenez, tama si Eleazar sa pahayag nito.

“Not to sound alarmist, but I think the general is correct. We’ve been sayin­g that as much for the longest time. Ever since people started using e-wallets, we’ve seen that potential,” ayon kay Jimenez.

“In fact, especially with the onset of the pandemic, we’ve seen that majori­ty of transactions have actually moved into that regime, into online transactions. Obviously, that’s keeping us up late at night,” dagdag ni Jimenez.

Ayon kay Jimenez na sandaling magkaroon ng vote buying sa pamamagitan ng e-money transfers ay hindi ito kayang resolbahin ng Comelec at PNP lamang at dapat aniyang maging common effort ito ng lahat ng mga ahensiya na may kaugnayan dito. (Juliet de Loza-Cudia)