Comelec mipaluyo ni Robredo sa 25 percent nga shading threshold

Nakakita ug kauban si Vice President Leni Robredo sa iyang gipaglaban nga 25 percent shading threshold sa recount sa mga boto kabahin sa poll protest ni kanhi senador Bongbong Marcos.

Sa giduso nga komento sa Presidential Electoral Tribunal (PET), matud sa Comelec nga sila ang mitakda sa 25 percent shading threshold aron dili mausik ang boto tungod kay gamay lang ang pagmarka sa balota.

Pagpasabot sa Comelec nga kiji mapugngan ang aksidenting pagmarka sa balota.

“The legally mandated Random Manual Audit process used a diagrammatic guide which is consistent with a 25% shading marks when seen by human eyes,” ang komento sa Comelec.

Sayo niini gipadayag ni Robredo nga angayang tugutan ang PET ang 25 percent threshold shading sa mga balota tungod kay mao kini ang gitakda sa Comelec.

Apan giprotestahan kini sa kampo ni Marcos. ()