Comelec kasado na sa absentee voting

HANDA na ang Commission on Elections (Comelec) sa pag-arangkada ng absentee voting para sa mga overseas at local absentee voters kaugnay sa idaraos na 2022 national at local elections sa Mayo 9.

Ayon kay Comelec commissioner George Erwin Garcia, sakop sa absentee voting na nakatakda sa Abril 27, 28 at 29 ang mga bilanggo o persons deprived of liberty (PDL), miyembro ng media at mga pulis at sundalo na magtatrabaho sa araw ng eleksiyon.

Samantala, ang overseas absentee voting naman na magsisimula sa Abril 10 hanggang Mayo 9 ay para sa mga Pilipino na mayroong dual citizenship at mga nagtatrabaho sa ibang bansa na maaaring bumoto sa kanilang mga konsulada, embahada o sa pamamagitan ng koreo.

Samantala, nilinaw naman ni Garcia na sadyang inilabas ng hatinggabi noong nakaraang linggo ang automated election system supplies mula sa kanilang warehouse sa Sta. Rosa, Laguna para maihabol ito sa oras ng pag-alis ng mga barko sa madaling-araw.

Una aniyang dinadala ang mga supply sa pinakamalalayong lugar sa bansa tulad ng Bangsamoro region kung saan ay ihahatid naman ang mga ito sa iba’t ibang lugar para sa pinal na paglalagakan sa araw na malapit na ang halalan.

Hindi pa rin aniya nagpapadala ang Comelec ng opisyal na kopya ng mga balota kahit tapos na itong maimprenta ng National Printing noong nakaraang linggo.

Umaabot umano sa 300,000 balota ang isasalang sa verification at quarantine habang sisirain naman ang 178,000 depektibong balota para mapalitan ng mga bago.