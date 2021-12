Comelec hinamon: Lahat ng political ad i-ban

Ikinasiya ni Labor leader at presidential aspirant Ka Leody de Guzman ang desisyon kamakailan ng Google na ipagbawal ang anumang uri ng political ads sa lahat ng kanilang social media platform kaugnay sa idaraos na local at national elections sa bansa sa susunod na taon.

Magiging epektibo ito mula Pebrero 8 hanggang sa mismong araw ng eleksiyon sa Mayo 9, 2022.

“We openly welcome the decision by Google,” ani De Guzman sa isang pahayag.

Kasabay nito’y nanawagan din ang pambato ng Partido Lakas ng Masa (PLM) sa Commission on Elections (Comelec) na tularan ang Google at ipatupad ang parehong patakaran sa pagbabawal sa lahat ng political ads na may kinalaman sa nalalapit na halalan.

Aniya, dapat akuin ng pamahalaan ang res­ponsibilidad sa pagbibigay ng edukasyon sa mga botante at pagpapataas sa kanilang political maturity o kaisipan sa politika.

Iginiit ni De Guzman na ngayon pa lang ay nakakaumay na ang mukha ng mga kandidato sa social media dahil inaabuso at sinasamantala ng mga bilyonaryo o mayayamang aspirante ang kawalan ng batas para magsagawa ng premature campaigning.

Para sa mga tulad niyang kandidato na aminadong hindi umano makasasabay sa bonggang pagpapabida sa social media, iginiit ni De Guzman na kailangang magkaroon ng ‘level playing field’ para ma­bigyan ang lahat ng kandidato ng patas na laban sa Eleksiyon 2022.

Umapela rin siya sa mga mambabatas na magpatupad ng mga reporma sa eleksiyon tulad ng pagpapatibay sa party system, pagbabawal sa miyembro ng mga partido na magpalit o basta na lang tumalon sa ibang lapian at pag-atang sa pamahalaan ng responsibilidad na makilatis ng mga botante ang mga kandidato at kanilang mga plataporma. (Mia Billones/Prince Golez)