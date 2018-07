Comelec gipatubag sa PET sa apela ni VP Leni

Gipangayoan ug pamahayag sa Presidential Electoral Tribunal (PET) ang Commission on Elections (COMELEC) sa awhag sa kampo ni Vice President Leni Robredo nga katugutan ang one-fourth shading sa balota o 25 percent threshold ang pag-ila kung asa sa mga boto niadtong 2016 National Elections ang maisip nga valid o dili.

Subay kini sa gisang- at nga m mosyon sa Office of the Solicitor General (OSG) niadtong Biyernes nga mihangyo sa PET nga ibasura ang petisyon sa kampo sa Bise Presidente.

Sa 21-pahina nga mosyon, giklaro sa OSG nga dili mahimong kuwestiyunon ang desisyon sa PET nga adunay legal authority sa ilawom sa Konstitusyon nga mahahimog palisiya sa mga electoral protest tali sa mga kandidato sa pagka-presidente ug bise presidente.

Giklaro sa OSG, nga walay igong basihanan ang argumento sa kampo ni Robredo nga angayang gamiton ang 25-percent threshold nga gitakda sa COMELEC sa Random Manual Audit Guidelines and Report tungod kay walay hurisdiksyon ang COMELEC sa mga Vice Presidential election contest.

Samtang , gibasura usab sa PET ang hangyo ni kanhi Senador Bong Bong Marcos nga susihon ang giingong nahitabong “outing” sa Pansol, Calamba sa Laguna sa mga head revisors sa PET ug ang usa ka revisors Robredo niadtong June 22.

Matud sa PET, unang mipahigayon og imbestigasyon ang PET sa wala pa mohangyo ug pakisusi ang kampo ni Marcos. ()