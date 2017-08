Comelec execs i-lifestyle check – Poe

Dahil sa eskandalong kinasasangkutan ng pinuno ng Commission on Elections (Comelec), hiling ni Senador Grace Poe ang pagsasagawa ng ‘lifestyle check’ sa matataas na opisyal ng komisyon.

Kaugnay ito sa isiniwalat ng asawa ni Comelec Chrairman Andres Bautiusta na mayroonng mahigit P1 bilyong ‘ill-gotten wealth’ ang poll chief.

“Such shocking revelations make a lifestyle check among high Comelec officials urgent and needed,” giit ni Poe.

Naniniwala ang Senadora na dapat imbestigahan ito ng kaukulang ahensiya partikular sa aspetong criminal dahil baka tularan ito ng ibang opisyal ng gobyerno.

“Yes, we should allow the proper and duly mandated offices to look deeper into the criminal aspect of the case,” ani Poe.

Bukod aniya sa posibleng impeachment complaint na ihahain sa Kamara, maaari ring imbestigahan ng Senado ang iba pang aspeto ng alegasyon upang makapagbalangkas ng mga kaukulang batas.

Naniniwala ang senadora na hindi na maituturing na isang “wife vs. husband” quarrel ang lumabas na eskandalo, kundi posibleng isa itong “husband vs. the people” case.