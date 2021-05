Comelec dinepensa Smartmatic

Pinagtanggol ng Commission on Elections (Comelec) ang muling pagkuha sa Smartmatic para sa 2022 elections.

Ayon kay Comelec spokesperson James Jimenez, nanalo ang Smartmatic sa isinagawang bidding para sa P402M kontrata sa gagamiting machine sa paparating na eleksiyon.

“We conducted a bidding and they won,” saad ni Jimenez sa panayam ng DZBB.

“At this point there is no basis to say our bidders committed violations. Those who violated will be put under the blacklist,” aniya pa.

Matatandaan na dati nang sinabi ni Comelec Commissioner Marlon Casquejo na hindi sila ang pumili sa Smartmatic.

Taong 2019 naman nang pagsabihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Comelec na maghanap ng ibang kontraktor para sa automated elections. (RPatriarca)