Comelec debate binitin sa P14M utang

Inurong ng Commission on Elections (Comelec) sa Abril 30 at Mayo 1 ang nakatakdang presidential at vice presidential town hall debate na gagawin sana ngayong Abril 23 at 24 dahil sa isyu ng P14 milyong utang sa lugar na pagdarausan nito.

Ayon kay Comelec Commissioner George Garcia, nilipat sa ibang petsa ang debate dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari.

“We will not be able to proceed with the debate for tomorrow and Sunday. Hindi po natin ito matutuloy pero hindi po siya cancelled. Reset lang po by next week, by April 30 and May 1,” ani Garcia.

Nabatid kay Garcia na ang Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas (KBP) ang partner ng Comelec sa pag-reschedule ng debate.

Pinagpaliban ang debate dahil hindi pa umano nababayaran ng buo contractor ng Comelec na Impact Hub Manila ang Sofitel Garden Plaza na siyang official venue ng debate.

Napag-alaman na umabot ng P14 milyon ang pagkakautang sa Sofitel at hindi pa rin ito naaayos hanggang ngayon.

Base sa ulat, nag-demand ng kabayaran ang may-ari ng Sofitel matapos na tumalbog ang mga tseke na inisyu ng Impact Hub.

Sinabi ni Garcia na nalaman ng Comelec ang insidente nang personal na pumunta sa kanilang tanggapan ang kinatawan ng Sofitel at ipinabatid ang nangyari.

“Nalaman namin `yong problemang `yan noong mga nakaraang araw lamang. Personal na pumunta rito `yong representatives ng Sofitel upang sabihin na may mga tseke nga raw na nag-bounce sa kanila ng aming partner,” ayon kay Garcia sa isang press briefing.

Humingi umano ng tulong sa Comelec ang kinatawan ng Sofitel para makolekta ang bayad sa kanilang partner pero sinabi ni Commissioner Aimee Ferolino na walang kinalaman ang poll body sa kontrata sa pagitan ng Impact Hub at may-ari ng Sofitel.

Tiniyak ni Ferolino na papalitan na ang lugar kung saan gagawin ang debate. (Juliet de Loza-Cudia)