Comelec chair Garcia, CSC Nograles lusot sa CA

Kinumpirma ng Commission on Appointments (CA) ang appointment ni Atty. George Garcia bilang chairman ng Commission on Elections (Comelec) at ni Karlo Nograles bilang pinuno ng Civil Service Commission (CSC).

Si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang nagtalaga kay Garcia, dati niyang election lawyer para pamunuan ang Comelec.

Dahil sa kumpirmasyon, si Garcia ay magsilbing chairman ng Comelec hanggang Pebrero 2, 2029.

Noong 2022 si Garcia ay itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang Comelec commissioner. Na-bypassed ang kanyang appointment sa CA noong Hunyo dahil sa kakulangan ng quorum.

Samantala, kinumpirma rin ng CA ang ad-interim appointment ni Nograles bilang chairman ng CSC.

Bago ito sinuri muna ng CA Committee on Constitutional Commissions and Offices ang designation ni Nograles at agad namang inirekomenda ang kanyang kumpirmasyon.

Dahil sa kumpirmasyon, magtatapos ang termino ni Nograles sa Pebrero 2, 2029. Mismong si Marcos ang pumili kay Nograles para pamunuan ang CSC. (Dindo Matining)