Comelec binutata bakunahan sa botohan

Hindi payag ang isang opisyal ng Commission on Elections (Comelec) sa panukalang magtayo ng COVID-19 vaccination sites sa mga polling precinct upang makapagbakuna ng mga botante sa election day sa Mayo 9.

Sa halip ay inirekomenda ni Comelec Commissioner George Garcia na suspendihin ng isang araw ang bakunahan sa halalan.

Ito umano ay maaari rin itong magdulot ng kalituhan sa mga botante na baka mag-isip na inoobliga na magpabakuna ang mga botante para makaboto.

Sinabi rin ni Garcia na walang anumang recommendation letter na natatanggap ang kanyang tanggapan para sa paglalagay ng vaccination centers para sa mga botante sa araw ng halalan.

“Ako po personally, as a member of the Commission, mukhang hindi po yata tama, sa aking palagay. With all due respect sa DOH, siyempre po we have to focus sa elections muna. We have to allow our voters to vote first. ‘Wag na muna natin isabay sa pagboto,” ayon kay Garcia. (Juliet de Loza-Cudia)