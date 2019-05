Comelec: 45 ka party-list sigurado na nga adunay puwesto sa ubos balay balaoranan

By jess campos

Moabot sa 45 ka party-list group ang sigurado na ang ilang pwesto sa ubos balay balaoranan.

Matud ni Commission on Elections (Comelec) spokesperson James Jimenez, adunay pilila pa ka party-list group ang malakip sa listahan aa iproklamar kun ugaling mahuman ang counting.

“There are still a few that are undergoing computations whether or not they will make the final cut but we have so far 45,” matud ni Jimenez.

Lakip sa mga sigurado na ang puwesto sa lower housr ang ACT-CIS, Bayan Muna, Ako Bicol, CIBAC, Ang Probinsyano, One Pacman, Marino, Probinsyano Ako, Senior Citizens ug Magsasaka.

Wala pa mahibaloi ni Jimenez kung pila ka lingkuranan ang makuha sa mga party-list group.

Moabot sa 181 ka party-list group ang nagtinguha aron ilang makuha ang 61 ka pwesto sa Kongreso.

Ubos sa balaod, kinahanglan nga makakuha ug duha ka porsyento ang mikandidatong partylist aron makasiguro og usa ka lingkuranan.

Matud ni Jimenez nga madugangan ang gidaghanon sa lingkoranan sa party-list group hangtud sa tulo kung nakakuha kini ug boto nga kapin sa duha ka porsyento.