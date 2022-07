‘Comatose mode’ Sharon, Regine ilang araw nagkasakit sa tate

Nakakatawa ang pagbabaliw-baliwan nina Sharon Cuneta, Regine Velasquez sa Amerika, ha!

Sa bawat pagtatapos nga ng concert nila, palagi silang may energy para pasayahin ang mga fan nila. Nagi-effort talaga silang magbaliw-baliwan para lang mapatawa ang kanilang mga follower.

Tulad nga ngayon, na muli ay nagpasagasa na naman sila sa isang itim na mamahaling sasakyan.

“Pagkatapos ng concert, nakakita na naman kami ng Tesla! Itim naman at dito kami pinasakay pabalik sa hotel. Since patay na patay kami sa Tesla, ayan muling napayakap, napahiga, at feeling nasagasaan, bago umastang akyat-bahay sa likod ng kotse.

“Tapos, bagsak na ang mga katawan namin dahil natapos na rin namin ang first leg ng Iconic U.S. Tour (Opo may mga susunod pa kaming balik dito sa Amerika at baka sa Canada din!).

“Ayan maysakit pa kaming dalawa ilang araw na pero God is truly good and faithful hindi kami naubusan ng mga boses! Sabagay si Nana may reserved voices ng sampung tao ‘yan sa lungs niya – ako ang kinaawaan ni Lord may boses pa rin lumalabas!!!

“So-time to go into comatose mode now kasi puwede na at alam na ng mga katawan namin!

“Thank you so much, U.S.A.!!!See you again soon!!!

We love you soo much! Thank you Lord God!!! Praise Jesus!!! #iconic2022 @

reginevalcasid @mommy_de @cacaimitra @ogiealcasid,” sabi ni Regine. (Dondon Sermino)