Colony Bell tigasin sa 3YO Locally Bred

TAGUMPAY ang Bell Racing Stable ni owner Elmer De Leon nitong Linggo matapos manalo ang kabayong Colony Bell sa 2022 Philracom 3-Year-Old Locally Bred Stakes Race na pinasibat sa Santa na Park sa Naic, Cavite.

Pagkatapos manalo ni Colony Bell ay nasikwat din ng pambato ni De Leon na si Radio Bell ang 3rd leg ngvatriple Crown Stakes Race.

Maraming kareristang nakasaksi ng laban ang bumilib kay Colony Bell na sinakyan ni class A rider Mark Angelo Alvarez, tinawid nito ang meta ng may apat na kabayo ang agwat sa nasegundong Queen Louise.

“Sa last 600 meters nakita ko na malaki na tsansa namin at noong pagsungaw ng rekta alam ko amin na ang panalo,” saad ni Alvarez.

Inirehistro ng anak nina Sakima at Colony Crossing ang 2:10 minuto sa distansiyang 2000 metro sapat upang hamigin ni De Leon ang premyong P600,000 sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

“Congratulations to all the winners especially to the Bell Racing Stable for taking two out of the three high stakes events. I’d also like to thank the bayang karerista for their support in today’s exciting races,” saad ni Philracom top honcho De Leon.

Nakopo ng owner ng second placer na si Queen Louise ang P200,000 habang P100,000 at P50,000 ang natanggap ng mga may-ari ng third at fourth na sina Thermodynamics at Victoriousprincess, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)